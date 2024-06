Ponad 120 osób zatrutych salmonellą. Sanepid nadzoruje ośrodek w Pogorzelicy

Przyczyną masowego zatrucia pokarmowego wczasowiczów w jednym z ośrodków w Pogorzelicy była salmonella.

To wynik pobranych przez sanepid wymazów od osób zmagających się z dolegliwościami pokarmowymi po spożyciu posiłku.W poniedziałek wypoczywający na turnusie uskarżali się m.in. na bóle brzucha, wymioty czy gorączkę. Cześć z nich trafiła do szpitala w Gryficach.Zatruciu uległo ponad 100 osób - mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.- Liczbę chorych ustalono na 122 osoby. Są to zarówno kuracjusze, jak i personel ośrodka. Osoby chore manifestowały takie objawy jak biegunka, wymioty, gorączka, nudności czy osłabienie. Na ten moment obiekt znajduje się pod stałym nadzorem, podejmowane są czynności kontrolne z zakresu epidemiologii, higieny komunalnej i żywienia. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że turnus w obiekcie został zakończony - mówi Kapłan.Sanepid w Gryficach o podejrzeniu zatrucia poinformował Prokuraturę Rejonową w Gryficach.