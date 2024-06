Efekt motyla w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Motyle o wielkości jednego, a nawet dwóch metrów ozdobią latem Kołobrzeg. Chodzi o instalacje montowane właśnie na miejscowych ulicach.

Barwne motyle pojawiają się w ścisłym centrum Kołobrzegu. To nowy pomysł władz miasta na letnią dekorację ulic. Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu mówi, że łącznie na ulicach miasta będzie można zobaczyć kilkadziesiąt ozdób.



- Pojawią się w centrum miasta, będą na latarniach, na okolicznych drzewach wokół ratusza, na specjalnie zamontowanych instalacjach. Cała instalacja będzie najbardziej efektowna wieczorem, kiedy zapalają się miejskie latarnie, wtedy motyle będą podświetlone - mówił Kujaczyński.



Efekt ma być widoczny już w piątkowy wieczór, gdy dekoracje zostaną pierwszy raz rozświetlone. Motyle towarzyszyć będą spacerującym aż do 15 września. To pierwszy raz, gdy Kołobrzeg poza kwiatami postanowił w ten sposób upiększyć swoje ulice.



Za całą usługę związaną z montażem instalacji i jej obsługą miasto zapłaci ponad 140 tysięcy złotych.