W Centrum Żeglarskim powstał plac dla kamperów [ZDJĘCIA]

Fot. Centrum Żeglarskie Fot. Centrum Żeglarskie Fot. Centrum Żeglarskie Fot. Centrum Żeglarskie

Centrum Żeglarskie w Szczecinie - od tego roku - udostępnia miejsca postojowe dla kamperów.

Plac z przyłączami elektrycznymi oraz dostępem do wody pomieści do 14 pojazdów. Przygotowano go w sąsiedztwie masztu i placu apelowego, tuż za budynkiem administracji.



Korzystający z miejsc postojowych, w ramach opłaty, otrzymują nie tylko miejsce, ale także dostęp do kuchni, toalet, zrzutu wody szarej oraz nieczystości. Za dodatkową opłatą mogą skorzystać także z natrysków.