Rolnicy zjechali, wjadą przewoźnicy - w sobotę kolejny protest na S3

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie kolejna blokada drogi szybkiego ruchu w naszym regionie. Tym razem zorganizują ją polscy przewoźnicy.

Protest transportowców odbędzie się w najbliższą sobotę. Zablokują oni drogę S3 przy dojeździe do węzła Rzęśnica od strony Szczecina - zapowiada Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, Dariusz Matulewicz.



- Chcemy blokować jeden pas ruchu na tej drodze od godziny 7 do godziny 15. Nie będzie całkowitej blokady. Nie mamy takiego zamiaru. Chcemy pokazać tylko, że mamy problem. Chciałbym zaapelować też do wszystkich - jeżeli państwo możecie, nie jest naszym celem nikomu utrudniać życie. Ostrzegamy też, że jeżeli państwo możecie, używajcie w tych godzinach dróg alternatywnych - mówi Matulewicz.



Kolejną blokadę polscy przewoźnicy zapowiedzieli na sobotę 29 czerwca.