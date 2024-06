Zapowiada się burzliwa noc

Burzowa noc z piątku na sobotę czeka mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ‼️



⚡BURZE 1,2,3°



Od godz. popołudniowych prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad.



Szczegóły:

➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/X9a04oKuGW — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 21, 2024

W ciągu dnia dość słonecznie, jednak później pogoda gwałtownie się zmieni.- Kolejna noc z piątku na sobotę - wygląda na to, że będzie dość groźna. Obfitować będzie w niebezpieczne zjawiska. Opady deszczu w trakcie burz możliwe do 30-40 milimetrów, a porywy wiatru nawet do 85-90 km na godzinę. Niewykluczone również opady gradu - zapowiada Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych.W sobotę rano możliwe opady deszczu, pogoda poprawi się w drugiej połowie dnia, jednak i tak będzie dość chłodno - około 18 stopni nad samym morzem do 21 na południu województwa zachodniopomorskiego.W przyszłym tygodniu pogoda ma się uspokoić - zapowiada się bez opadów w poniedziałek, wtorek i w środę.