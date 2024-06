Sąsiedzka pomoc z dofinansowaniem w Świnoujściu

Świnoujście chce przystąpić do programu wsparcia seniorów "Usługi sąsiedzkie". Miasto szykuje się, by rozpocząć go jeszcze w tym roku.

Sąsiedzka pomoc ma być świadczona odpłatnie - wyjaśnia prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.



- Przygotowujemy ten program do realizacji, środki będą pochodziły od rządu, będą skierowane na pomoc dla osób, które są bezradne życiowo, chore, samotne w domach i które chciałyby i potrzebują uzyskać pomoc sąsiedzką. Do tej pory takie grzecznościowe usługi były świadczone nieodpłatnie - tłumaczy Agatowska.



Rządowy program Usługi sąsiedzkie to m.in. pomoc przy robieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, a także zapewnienie kontaktów z otoczeniem.