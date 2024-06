Uczniowie podstawówki postanowili zarobić na swoje wakacje [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Bardzo młodzi przedsiębiorcy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie sprzedają swoje wyroby.

Kolorowe pierścionki, naszyjniki i bransoletki, to nasz sposób zarobku na wakacyjne wydatki - mówią młodzi mieszkańcy osiedla Turzyn, sprzedający swoją biżuterię na rogu ulic Żółkiewskiego i Bolesława Śmiałego.



- Robimy bransoletki i zbieramy na wakacje. - Nasza koleżanka robiła coś takiego i pomyśleliśmy, że można je sprzedawać. - Pierścionki, takie na szyję czy na nogę w zestawie. Robimy też bransoletki na zamówienie. - Z gumek jedna się sprzedała. - Przez 20 minut zarobiliśmy ponad 60 złotych. - Dziewczyny kupują. - Chcę sprzedawać takie rzeczy, bo w wakacje nie mam co robić. Mam nadzieję, że kiedyś będzie to większe i że będzie więcej osób. - Jest trzech pracowników i szefowa Ola, ale mamy jeszcze dwie pracownice, ale wzięły wolne - mówią młodzi przedsiębiorcy.



Biznesmeni są wychowankami Szkoły Podstawowej nr 1.