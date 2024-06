Ile dzieci wyjedzie na wakacyjny wypoczynek? Sprawdziliśmy nasz region

Prawie 1700 wypoczynków, na które pojedzie 80 tysięcy dzieci i młodzieży. Tyle do tej pory do Kuratorium Oświaty w Szczecinie zgłoszono kolonii i obozów letnich, które będą odbywać się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Liczba z każdym dniem będzie rosnąć.Jeżeli mamy wątpliwości co do wyjazdu dziecka na zorganizowany wypoczynek, to możemy skontaktować się z pracownikami kuratorium - mówi Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.- Są osoby przeszkolone w tym zakresie i można je pytać o sprawy związane z wypoczynkiem już trwającym lub ewentualnie jeżeli mamy wątpliwości co do organizacji tego wypoczynku - mówi Palczyński.Według danych Kuratorium Oświaty w 2023 roku w województwie zachodniopomorskich na koloniach i obozach letnich wypoczywało około 160 tysięcy dzieci i młodzieży.