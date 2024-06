Uwaga kierowcy! Protest na A6 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prawie 6 kilometrów ma już korek na autostradzie A6, między węzłami Dąbie i Rzęśnica, w kierunku morza. Trwa protest polskich przewoźników.

Przez kilka godzin zajmować będą pas awaryjny oraz pas wolny autostrady A6. Chodzi o odcinek między węzłem Dąbie a Rzęśnica.



Oznacza to, że w kierunku Gdańska oraz Świnoujścia przez kilka godzin dla kierowców dostępny będzie tylko pas szybki. Protest planowany jest do godziny 15:00, ale organizatorzy rozważają możliwość jego skrócenia - mówi wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Piotr Krzyżankiewicz.



- Jeżeli okaże się, że sytuacja na drodze będzie niezwykle trudna, a będziemy to analizowali na bieżąco, bo tak jesteśmy umówieni z policją. Będziemy wówczas reagowali, może nawet dojść do skrócenia protestu. Naszą rolą i zadaniem nie jest utrudnienia życia ludziom, tylko przekazanie informacji do opinii publicznej, że transport polski nie otrzymuje stosownej uwagi i pomocy ze strony rządzących - podkreśla Krzyżankiewicz.



Kolejną blokadę polscy przewoźnicy zapowiedzieli na sobotę 29 czerwca.