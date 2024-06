Jak pracować na działce, aby potem nie żałować? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jak sobie wypielisz, tak się wyśpisz. Dziś na terenie ogródków działkowych Zaodrze na szczecińskim Niebuszewie odbyły się warsztaty z fizjoterapeutami.

Ich celem była nauka poprawnego ustawienia ciała podczas prac ogrodowych - mówią fizjoterapeutki Beata Nowak i Magdalena Myśliwicka.



- Przede wszystkim jak prawidłowo klękać, jak prawidłowo kopać tą działkę. No i pielenie też przede wszystkim, bo niestety starsze osoby źle to wykonują. - Potem wiąże się to przede wszystkim z bólem, problemami podczas nawet takiego chodu, po takich właśnie zabawach na działce czy działaniu na działce. Potem później problem wstaniem, później problem z chodzeniem - tłumaczą fizjoterapeutki.



Warsztaty to nie tylko praca nad poprawną postawą ciała. To też okazja do sąsiedzkiej integracji i budowania wspólnoty - mówi prezeska ROD Zaodrze Dorota Pietroszek.



- Grożono nam, że zabiorą te działki. Stwierdziliśmy trzeba działać, bo są ludzie starsi, jesteśmy wszyscy razem. Musimy się integrować w tym świecie, w którym jest tak jak jest i gdzie każdy zapomina o drugim człowieku, że się nie zna sąsiadów. To trzeba pomóc. Trzeba wyjść do ludzi, poznawać się, rozmawiać, kontaktować się - mówi Pietroszek.



Warsztaty odbyły się charytatywnie we współpracy fizjoterapeutek i zarządu ROD Zaodrze.