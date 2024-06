Słowiańska Noc Kupały w Świnoujściu i Wolinie

Ognisko, plecenie wianków i puszczanie ich na wodę, to oczywiście Słowiański zwyczaj Nocy Kupały. Obchody tego święta wracają do łask. Coraz więcej miast czy ośrodków decyduje się na organizację Kupalnocki. Podobnie jest w Świnoujściu i oczywiście Wolinie.

Noc blisko natury i w dobrym nastroju, postanowili spontanicznie zorganizować mieszkańcy Świnoujścia, a dokładnie wyspy Karsibór - mówi Jan Bołzan, pomysłodawca spotkania.



- Zwyczaje to przede wszystkim jest ognisko, drzewo, kobiety puszczały wianki do wody. To musi być nad wodą. Do tego różne różne wianki pleciemy. Nagrody są za te najładniejsze. Skacze się przez ogień - tłumaczy Bołzan.



Kupalnocka w Karsiborze otwarta będzie dla wszystkich, a ci, którzy się wybierają muszą pamiętać o kilku rzeczach.



- Przede wszystkim ciepło się ubrać i coś ze sobą wziąć do jedzenia - dodaje Bołzan.



Kupalnocka co roku organizowana jest w wolińskim Centrum Słowian i Wikingów. opowiada Arkadiusz Masiukiewicz z wolińskiego skansenu.



- Będziemy bawić się muzyką, będziemy śpiewać, będziemy gotować. Będzie też zespół muzyczny przy dużym ognisku, będziemy tańczyć, śpiewać i bawić się. Jeżeli będą chętni, będziemy skakać - mówi Masiukiewicz.



Obchody Kupalnocki zarówno w Karsiborze, jak Wolinie odbędą się w sobotę o godz. 20.