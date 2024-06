Szczepionki ważne na wakacje

Fot. pixabay.com / Bao_5 (CC0 domena publiczna)

Ratują życie, chronią przed powikłaniami i kalectwem, eliminują choroby zakaźne - szczepionki są szczególnie ważne także podczas wakacji.

Ta na tężec na przykład jest jedną z ważniejszych w tym okresie, którą należy przypomnieć - wyjaśnia lekarz medycyny rodzinnej Jacek Bujko. - Zranienie przedmiotem ubrudzonym ziemią, zwłaszcza ziemią ogrodową i to nie musi być duże zranienie, to może być malutkie ukłucie, jest to choroba w połowie przypadków po prostu śmiertelna. Ostatnie szczepienie obowiązkowe osoby dorosłe miały w 19. roku życia i ono chroni maksymalnie 10 lat.



Przed wyjazdem zagranicznym warto zaszczepić się przeciw zapaleniu wątroby typu B i żółtaczce pokarmowej - radzi lekarz. - Jest to choroba, którą zarażamy się podczas interwencji chirurgicznych. Istnieje także droga seksualna. Dobrym pomysłem jest zaszczepienie się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Jest to infekcja pokarmowa. Jeśli wyjeżdżamy do zagranicznego kurortu, do krajów azjatyckich albo planujemy spożywać różnego rodzaju street foody, to jest to bardzo dobry pomysł, żeby się zaszczepić.



Co roku na świecie podaje się około miliarda dawek szczepionek, które ratują przed śmiercią blisko 2,5 miliona osób.