Więcej pasażerów i większe samoloty. Rozbudują lotnisko w Goleniowie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W ostatnim czasie był na uboczu lotniczej mapy Polski - teraz ma to się zmienić...

Port Lotniczy w Goleniowie ma zostać rozbudowany. Obecnie obsługuje około pół miliona pasażerów rocznie. Do 2037 roku ma planowo obsługiwać około miliona siedmiuset tysięcy osób, ale żeby tak się stało potrzebna jest właśnie rozbudowa.



- Ma ona pozwolić na jednoczesną obsługę większych samolotów - tłumaczy prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, Maciej Dziadosz: - Samolot Airbus A320 i 321 Boeing 737 - to są te wielkości samolotów. Dzisiejszy obiekt ma możliwość obsługi jednoczesnej dwóch samolotów ATR 72, one w założeniu miały po 76 pasażerów. To jest właśnie największa bolączka tego obiektu...



Gdy lotnisko będzie rozbudowywane, mogą pojawić się utrudnienia dla pasażerów.



- W tym okresie zostanie wybudowana tymczasowa hala przylotów. Ten obiekt będzie służył przez cały czas realizacji zadania inwestycyjnego. Hala przylotów będzie mogła jednocześnie obsłużyć tylko jeden samolot - dodaje Dziadosz.



Pasażerowie, z którymi rozmawiał nasz reporter Mateusz Rzepecki, z perspektywy rozbudowy są zadowoleni: - Jest to dobra decyzja, tym bardziej, że ten kierunek zaczyna robić się popularny. Byłoby to z korzyścią dla pasażerów. - Większy parking, więcej połączeń gdziekolwiek dalej w świat. - Jeżeli będzie więcej lotu, to ma to rację bytu. Ludzie zaczynają częściej podróżować, więc większe lotnisko zawsze się przyda...



Według zapowiedzi marszałka województwa zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza nowy terminal ma być gotowy za 2-3 lata. Inwestycja ma kosztować 170 milionów złotych.