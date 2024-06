"Nieakceptowalny czas" przejazdu pociągiem do Warszawy ma ulec zmianie

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Czas podróży koleją ze Szczecina do Warszawy ma się znacznie skrócić - zapowiada Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zmodernizowana infrastruktura kolejowa ma stanowić podstawę dla odświeżonego przez obecny rząd planu na CPK. Szczegóły zdradzimy już w najbliższym czasie - mówi Lasek.



- Będzie znaczne skrócenie czasu podróży między Poznaniem a Warszawą, a jednocześnie modernizowana linia ze Szczecina do Poznania. W związku z tym ta podróż, tego nieakceptowalnego czasu, jak na realia Polski, znacznie się skróci - mówi Lasek.



Obecnie podróż pociągiem ze Szczecina do stolicy Polski planowo trwa od 5 do nawet 8 godzin.