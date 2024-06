Kolejny etap Torowej Rewolucji już w sobotę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W sobotę rozpoczyna się kolejny etap tzw. torowej rewolucji. Widoczny będzie głównie w alei Powstańców Wielkopolskich - zapowiada rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.

- Zostanie w pierwszym etapie wyłączony odcinek między placem Szyrockiego a ulicą Milczańską. To oznacza, że 28. czerwca ostatnie tramwaje linii 11 i 12 zjadą do zajezdni z ul. Powstańców Wielkopolskich i już na nią nie wrócą. W najbliższym czasie zostanie wyłączona pętla Pomorzany i to z kolei oznacza wprowadzenie komunikacji zastępczej - tłumaczy Jachim.



W ramach komunikacji zastępczej - od placu Rodła do placu Szyrockiego - od soboty kursować będzie tramwaj linii numer 4, a w kierunku Pomorzan pojedzie linia autobusowa numer 811.