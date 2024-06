Przedłuża się śledztwo po potrąceniu 17-letniego piłkarza Świtu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sąd przedłużył o trzy miesiące areszt dla mężczyzny, który potrącił młodego piłkarza Świtu Szczecin Michała Gardziejewskiego. 17-latek zmarł na skutek obrażeń.

W maju 19-letni kierowca potrącił Michała na drodze między Brojcami a Kiełpinem w powiecie gryfickim. Chłopak jechał rowerem na zawody. 17-latek został przetransportowany do szpitala w Szczecinie, gdzie pomimo starań lekarzy - zmarł.



Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gryficach. "Trwa zbieranie materiału dowodowego" - mówi prokurator Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.



- W szczególności konieczne jest uzyskanie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i opinii fizykochemicznej krwi zabezpieczonej od podejrzanego - mówi Wieczorkiewicz.



Pełnomocniczka rodziny Michała, adwokat Magdalena Szczupak-Zwolińska uważa natomiast, że prokuratura w Gryficach prowadzi postępowanie "w sposób budzący wiele zastrzeżeń". Złożyła wniosek o to, aby śledztwo nadzorem objęła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.



- Pan prokurator nie wie o postanowieniach w przedmiocie powołania biegłych wydawanych przez policję, a policja nie wie o postanowieniach w przedmiocie powołania biegłych wydanych przez pana prokuratora - tłumaczy Szczupak-Zwolińska.



Na miejscu wypadku biegli przeprowadzili eksperyment sądowy. Podejrzanemu 19-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Decyzją rodziców 17-letni Michał Gardziejewski po śmierci został dawcą narządów.