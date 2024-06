Uczelnie wiedzą, jak zatrzymać studentów w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

"Stypendia i dobrze płatna praca" - to pomysły rektorów zachodniopomorskich uczelni na to, aby zachęcić absolwentów szkół średnich do studiowania w naszym regionie. Przedstawili je w trakcie audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Musimy pokazać młodym ludziom, jakie firmy działają w naszym województwie - mówi rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prof. Justyna Osuch-Mallett.



- Bardzo często młode osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że mamy tutaj naprawdę reprezentantów czołówki światowej. Mamy możliwości na karierę światową, właśnie zaczynając w firmach zlokalizowanych w Szczecinie czy regionie - tłumaczy Osuch-Mallett.



Mamy jedna z najlepszych szkół średnich w Polsce - trzynaste LO i ci absolwenci nie chcą studiować w Szczecinie - dodaje rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusław Machaliński.



- Tym najlepszych absolwentów, którzy jednak u nas będą studiować, warto dać stypendia, stypendia Prezydenta Miasta czy Marszałka Województwa. To pracowało przez jakiś czas i było bardzo godne... Niektóre miasta, również mniejsze czy powiatowe występują do nas ze stypendiami fundowanymi, które mielibyśmy propagować wśród naszych studentów. Czemu tego nie możemy robić? To powinno nas zastanawiać... - podkreśla Machaliński.



Przypomnijmy, że pięć uczelni wyższych z naszego regionu znalazło się w pierwszej setce rankingu "Perspektyw". Najwyżej uplasował się Pomorski Uniwersytet Medyczny, zajmując 19. miejsce.