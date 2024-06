Strażak z Chicago w Szczecinie. "Wymieniamy schematy działania"

Ratownik medyczny Karol Chmara z Chicago Fire Department gości w Szczecinie i będzie podglądał działania swoich polskich kolegów po fachu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ta współpraca rozpoczęła się 1,5 roku temu w Stanach Zjednoczonych, a dzisiaj procentuje - mowa o wspólnych działaniach polskich i amerykańskich strażaków.

Ratownik medyczny Karol Chmara z Chicago Fire Department gości w Szczecinie i będzie podglądał działania swoich polskich kolegów po fachu. Służba w każdym miejscu świata jest podobna, ale różni się technikaliami - mówi Chmara.



- Porównując system w Stanach do systemu polskiego - to dwa różne systemy. Sprzętowo też się to trochę różni, myślę, że jeśli chodzi o trening, to też są duże różnice, co pewnie dzisiaj będę mógł doświadczyć i zobaczyć jak to mniej więcej wygląda - powiedział.



Budowa międzynarodowych relacji może przynosić wymierne korzyści nie tylko podczas szkoleń, ale również przy codziennej służbie.



- Od tego czasu, jak tam byliśmy, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami.. Karol jest medykiem, często rozmawiamy o kwestiach medycznych, choćby w nawiązaniu do tego, co zaczyna się dziać u nas: zatrucia fentanylem, a w USA jest tego bardzo dużo. Czasami wymieniamy schematy działania - przyznaje mł. bryg. Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.



Niewykluczone, że polscy strażacy pojawią się na kolejnych wizytach studyjnych w Chicago w celu zacieśniania współpracy.