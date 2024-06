Będzie więcej miejsc dla dzieci. Gmina Pełczyce rozbuduje przedszkole

Fot. pixabay.com / FeeLoona (CC0 domena publiczna)

Będzie rozbudowa miejsko-gminnego przedszkola w Gminie Pełczyce. To dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Inwestycja zakłada adaptację części żłobka na przedszkole. Powstanie przestrzeń dla 25 dzieci, w tym również tych ze specjalnymi potrzebami.



Utworzona zostanie sala do zajęć specjalistycznych z zakresu integracji sensorycznej, logopedii czy ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. Będzie też nowoczesne wyposażenie: monitory interaktywne, meble, zabawki, pomoce naukowe, zestawy terapeutyczne, oprogramowanie do zajęć logopedycznych.



Wymienione będą pompy ciepła oraz zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna

Koszt inwestycji oszacowano na ponad milion 800 tysięcy złotych - prawie 1,5 miliona to wsparcie unijne.



Prace ruszyć mają w lipcu i potrwać do sierpnia 2026 roku.