Interaktywne spektakle, czyli artystyczna wioska koło Rewala [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

80 spektakli, 30 koncertów i 40 seansów kinowych dla dzieci, dodatkowo warsztaty, wystawy i domowe ciasto.

Gwiazdy teatru, kabaretu i muzyki zawitają w tym sezonie do Wioski Artystycznej w Janowie koło Rewala.



- Scena teatralna została profesjonalnie przygotowana - zapewnia dyrektorka Wioski Artystycznej Janowo Agnieszka Pacho. - Jest to teatr w namiocie, ale to jest prawdziwy teatr. Mamy widownię, świetnie ustawione krzesła. Przyjeżdżając do nas nie narażacie się państwo na prowizorkę. Często osoby pytają, czy jak deszcz pada, to nie zmokniemy. Czy zimno, czy ciepło. Będą państwo zadowoleni.



Dla dzieci i dorosłych przygotowano interaktywne spektakle - mówi jeden z organizatorów Adam Owczarek. - Dzieci najpierw przebierają aktorów, potem nadają aktorom imiona. Wymyślają o czym w ogóle ma być bajka. Czy ona będzie na pustyni, w kosmosie. Czy to będzie bajka, w której będą brały udział zwierzątka, a może przedmioty. Potem dzieci mogą wejść na scenę, żeby zagrać.



Pierwszy spektakl "Apetyt na Czereśnie" zaplanowano 5 lipca - festiwal potrwa do 27 sierpnia.