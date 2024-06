Przypominamy pasażerom, od soboty dużo zmian w Szczecinie

W najbliższych dniach spore zmiany czekają na mieszkańców i pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej.

Chodzi m.in. o kolejny etap przebudowy Kolumba i alei Piastów Wielkopolskich oraz udostępnienie ulicy Sosabowskiego dla ruchu tramwajów. Zmiany obowiązują od 29 czerwca do odwołania.Już w sobotę uruchomiana zostanie linia zastępcza 811 z ulicy Dobrzyńskiej na Pomorzanach do placu Szarych Szeregów - informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Wstrzymany ruch tramwajowy na odcinku plac Szyrockiego - Pomorzany, a w dniach 29-30 czerwca również na odcinku Piastów - plac Szyrockiego. Kolejna z istotnych zmian dotyczy linii 10. Ona będzie się poruszała na nowej trasie w części do jeziora Głębokiego. Z kolei linia 11 będzie kursować na trasie Dworzec Niebuszewo - plac Rodła i Ludowa.- To nie koniec zmian - dodaje Reszczyński. - Kursowanie linii 12 zostanie zawieszone. Będzie trzeba liczyć się ze zmianami linii 242. Istotna zmiana będzie dotyczyła linii 5 i 7. Linia 5 będzie kursować na trasie os. Zawadzkiego, przez Mickiewicza, do Stoczni Szczecińskiej, natomiast linia 7 będzie kursować na trasie os. Zawadzkiego, przez Mickiewicza do Turkusowej.Kolejne zmiany od 1 lipca, czyli od poniedziałku. Uruchomiona zostanie m.in. linia tramwajowa 4, kursująca na trasie Plac Szyrockiego - pl. Szarych Szeregów - Plac Żołnierza Polskiego. Nastąpi również zmiana trasy linii 806 w kierunku Placu Rodła.Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.