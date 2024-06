Seniorzy w Stargardzie zaopiekowani

Poszczególne osoby dostaną także specjalne opaski monitorujące stan zdrowia. źródło: https://stargard.eu/aktualnosci/seniorzy-zaopiekowani/

Lepszą i darmową opiekę dostaną starsi mieszkańcy Stargardu.

To pomoc psychologiczna, poradnictwo i teleopieka. Miasto dostało na ten cel ponad 1,5 miliona złotych z Unii Europejskiej.



Za te pieniądze seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy asystentów, którzy pomogą im dotrzeć np. na wydarzenia kulturalne. Będzie także specjalne wsparcie dla rodzin - dzięki asystentom bliscy osób, które wymagają nieprzerwanej opieki będą mieli czas na załatwienie swoich spraw.



Poszczególne osoby dostaną także specjalne opaski monitorujące stan zdrowia oraz czujniki, które ostrzegą przed ulatniającym się gazem, czadem lub ogniem.



Wszystkie działania koordynować będzie Miejski Ośrodek Pomocy. Nabór do poszczególnych punktów programu opieki rozpocznie się we wrześniu.