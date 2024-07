Fabryka Wody - pierwsze podsumowania frekwencji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

42 tysiące osób w ciągu miesiąca odwiedziło szczecińską Fabrykę Wody. To prawie 1400 osób dziennie.

Park wodny przygotowany jest jednak na dużo większy ruch.



- Pierwszy miesiąc, można powiedzieć - taki stricte rozruchowy, bo wiele osób też się obawiało tego, że będziemy faktycznie tak obłożeni, że w ogóle nie wejdą do obiektu. To są naprawdę bardzo fajne liczby, które też pozwalają patrzeć z pozytywnym przekazem czy też oczekiwaniem na to, co będzie działo się w kolejnych tygodniach i miesiącach

- mówi rzecznik prasowy Fabryki Wody, Piotr Zieliński.



W szczecińskiej Fabryce Wody padł już pierwszy rekord. Odnotowano go w ostatni upalny weekend.



- Ponad 7600 osób łącznie na obiekcie. Strefa basenowej była zapchana, można powiedzieć - pod korek. To oczywiście wiązało się z tym, że osoby, które przychodziły musiały chwilkę odstać w kolejce - potwierdza Piotr Zieliński.



Szczeciński park wodny składa się z części wodno-rozrywkowej, saunarium oraz tzw. edukatorium.