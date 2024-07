Wakacyjne Miasto Kobiet [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu rozpoczęło się Wakacyjne Miasto Kobiet. Od rana przy Muszli Koncertowej na promenadzie odbywają się warsztaty, szkolenia i spotkania z gwiazdami.

Co roku największą atrakcją wydarzenia są letnie metamorfozy pod okiem stylistów.



- Czuję się zaopiekowana i dobrze się bawię. Pierwszy raz uczestniczyłam w takiej sesji, także naprawdę bardzo dobre wrażenie. - Myślę, że panie wychodzą zadowolone, podbudowane i piękne. Panie co roku się zmieniają, rozjaśniają włosy, skracają... Teraz osób dużo jest w takim wieku, chorują i potrzebują zmiany, metamorfozy, takiego "fresh looku". - Pani jest niesamowita. Bardzo. - Tak ogólnie o wszystkim rozmawiamy: o życiu i różne takie. Co robić, żeby być piękniejszą? - Przy okazji te osoby bardzo pozytywne, bardzo fajnie wpływają na naszą psychikę, psychikę starszych pań - mówiły uczestniczki imprezy.



Wakacyjne Miasto Kobiet potrwa do 4 lipca. Codziennie ok. godz. 16 odbywają się lekcje tańca pod okiem Ivony Pavlović, a wieczorem spotkania ze znanymi i lubianymi artystami, jak Henryk Sawka, Katarzyna Skrzynecka czy Anna Guzik.