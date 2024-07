W Skolwinie trwa wyścig z czasem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Czy pierwszy mecz nowego sezonu rozgrywek drugiej ligi piłki nożnej zostanie rozegrany na stadionie w szczecińskim Skolwinie? To pytanie od wielu tygodni nurtuje nie tylko piłkarzy i działaczy klubowych, ale przede wszystkim samych kibiców.

Przebudowa stadionu przy ulicy Stołczyńskiej trwa i - jak zapewnia wiceprezes Świtu Szczecin Henryk Adamczak - ma zakończyć się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. - Docelowo najważniejsze, ma być zrobiona zadaszona trybuna. Szatnie są na ukończeniu, prawdopodobnie w tym tygodniu zostaną oddane do użytku. Jest promyk nadziei, że będzie do pierwszego meczu, żebyśmy zagrali w Skolwinie - powiedział Adamczak.



Kibice Świtu Szczecin nie ukrywają, że najbardziej czekają na nową zadaszoną trybunę, która docelowo przeznaczona będzie dla prawie tysiąca sympatyków Dumy Skolwina. - Najbardziej brakowało nam trybuny zadaszonej. Była trybuna z dawnych czasów pamiętających głęboki PRL. Wiadomo, że II liga wymaga trochę większej pojemności, bo i zainteresowanie będzie większe. Niestety, obiekt nie spełnia takich wymogów, jakie ludzie by chcieli. Często przychodzą na stadion, pada deszcz i po 45 minutach widać pustki, bo nie mają się gdzie schować przed deszczem - mówią kibice.



Pierwszy mecz ligowy Świtu Szczecin na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej zaplanowany jest na niedzielę 21 lipca. Rywalem Dumy Skolwina ma być wówczas KKS Kalisz.