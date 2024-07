Pożar na statku pełnym turystów. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Na Odrze i szczecińskich bulwarach odbyły się ćwiczenia służb, które w czasie finału The Tall Ships Races będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Na statku wycieczkowym "Kapitan Cook" zasymulowany został pożar. Pozoranci wyskoczyli do wody, a zadaniem ratowników i strażaków była skuteczna ewakuacja i udzielenie pomocy pasażerom.



Ćwiczenia zorganizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin. Finał regat The Tall Ships Races potrwa od 2 do 5 sierpnia.