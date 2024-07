27. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Spotkania z artystami, spektakle i koncerty... - ruszył 27. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Trzy najbliższe dni wypełnione będą niezwykłymi atrakcjami.

Nie zabraknie codziennych spotkań z artystami, których znamy z filmów czy seriali.- W bezpośrednich spotkaniach - tego jest tu dużo i nad tym się bardzo mocno skupiamy, bo to sprawia, że charakter tego festiwalu różni się od innych. Myślę, że połączenie tradycji, siły marki z lat dziewięćdziesiątych i początku dwutysięcznych z naszą skromną pracą step by step w latach dwutysięcznych od 2010 w górę sprawia, że tutaj publiczność jest - zaznacza Olaf Lubaszenko, dyrektor artystyczny festiwalu.Kulminacyjnym momentem festiwalu gwiazd będzie w sobotę gala odciśnięcia dłoni. A jaka dłoń pasuje burmistrzowi Międzyzdrojów, Mateuszowi Bobkowi?- A ja mam stosunkowo nieduże dłonie i mogę powiedzieć tak w formie żartu, że moja dłoń bardziej pasuje do dłoni kobiet, które odciskały swoje dłonie na Alei Gwiazd - powiedział.27. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach potrwa do soboty.