Sukcesy szczecińskich jednostek podczas regat The Tall Ships Races

Szczeciński żaglowiec "Fryderyk Chopin". Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Po ukończeniu pierwszego etapu w tegorocznych regatach The Tall Ships Races, dwie szczecińskie jednostki w piątek staną na podium.

Połączyliśmy się z kapitanami Wojciechem Malejką z "Daru Szczecina" i Bartłomiejem Skwarą z brygu "Fryderyk Chopin".



Załoga jachtu "Dar Szczecina" startuje w klasie D jachtów ze spinaterami. Trasa wyścigu liczyła 300 mil morskich, a wiatry wiejące od strony rufy umożliwiły szybką żeglugę. Nie było jednak łatwo. "Dar Szczecina" - z reprezentacją miasta na pokładzie - zajął w swojej klasie pierwsze miejsce.



- Musieliśmy walczyć, wykorzystywać każdą odkrętkę wiatru, zmieniać to żagle, jak troszkę mocniej przywiało, jak słabiej. Na starcie dość mocno wiało - mówił Wojciech Malejka.



To nie jedyny sukces polskich załóg. Żaglowiec "Fryderyk Chopin" nie tylko wygrał wyścig w swojej klasie A, ale zajął także pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej.



- Dla nas szczęściem okazało się to, że kierunek wiatru był taki, że większość wyścigu nie było większej fali. Trzymajcie kciuki za szczecińskie żaglowce - mówił Bartłomiej Skwara.



Teraz przed załogami rejs towarzyski w kierunku Tallina. Tam załogi staną na starcie drugiego etapu wyścigu w kierunku Turku.