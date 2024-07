TTSR: wszystkie polskie żaglowce w Szczecinie

"Kapitan Borchardt". Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

To się zdarza wyjątkowo rzadko, by wszystkie polskie żaglowce w tym samym czasie zawinęły do jednego portu. Tak będzie w Szczecinie podczas finału The Tall Ships Races.

Niektórych jednostek nie było u nas od ponad pięciu lat. Bryg Fryderyk Chopin i szkuner Kapitan Borchardt przypływają do swego macierzystego portu.



- Właściwie Szczecin będzie miał szczęście - w ostatnich latach taka sytuacja się nie zdarzyła, żeby wszystkie jednostki klasy A i klasy B, wszystko to, czym możemy się pochwalić jako Polska, że wszystkie te jednostki pojawią się w Szczecinie - przyznaje Krzysztof Romański z portalu żaglowce.info.



A Polska ma się czym pochwalić - będzie oczywiście Dar Młodzieży, szkolna jednostka Marynarki Wojennej ORP Iskra i jej siostra Pogoria. Spośród mniejszych jednostek przy szczecińskich nabrzeżach zobaczymy m.in. Kapitana Głowackiego.



Finały regat wielkich żaglowców odbędą się w Szczecinie w dniach 2-5 sierpnia.