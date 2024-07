Sezon na grzybobranie (znacznie) wydłużony

źródło: https://pixabay.com/pl/2802338/_Alicja_/CC0 - domena publiczna

Przez zmianę klimatu grzyby zbiera się teraz przez cały rok - twierdzi grzyboznawca Justyn Kołek. Zwraca uwagę, że niektóre gatunki potrafią rosnąć już wczesną wiosną.

Znawca grzybów wyjaśnił, że przez ocieplenie klimatu nowe grzybnie zawiązują się wcześniej niż zwykle.



- Pojawiają się inne grzyby, tzw. zawleczone - z innych kontynentów do nas przywędrowały. I to właśnie jest taki efekt, że w przyszłości, nawet w marcu będziemy wychodzić z koszykami z lasu szukać borowików, maślaków czy koźlarzy. Bo do tego to zmierza - zapowiada.



Justyn Kołek zaznaczył, że niektóre gatunki grzybów występują też zimą. To między innymi boczniak ostrygowaty i płomiennica zimowa.