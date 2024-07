Turystyczna "zerówka" będzie kursować podczas The Tall Ships Races

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wczoraj miała swój debiut, korzystać z niej można co niedzielę, ale w jeden wakacyjny weekend pojedzie również w sobotę.

Turystyczna linia tramwajowa "0" w czasie finałów regat The Tall Ships Races 2024 w Szczecinie będzie kursować częściej.



Na czas wydarzenia, tramwaj pojedzie zmienioną trasą - mówi szczeciński motorniczy, Bartosz Grzegolec: - Na The Tall Ships Races trasa będzie zmieniona ze względu na to, że prawdopodobnie Wały Chrobrego będą wyłączone z użytkowania dla ruchu kołowego i szynowego. Będziemy więc ze Stoczni Szczecińskiej jechać przez Matejki, Bramę Portową i dalej będziemy wracać już na trasę, czyli Plac Kościuszki, a po tej trasie już tak jak linia turystyczna.



Finał regat potrwa od 2 do 5 sierpnia. Bilet normalny na "zerówkę" kosztuje 3,50 zł, a ulgowy 2,50 zł.