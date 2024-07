Lądowisko dla śmigłowców już działa

fot. American Heart of Poland S.A. fot. American Heart of Poland S.A. fot. American Heart of Poland S.A.

Od dziś działa lądowisko dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu w Drawsku Pomorskim.

Dzięki temu chorzy w najcięższym stanie będą transportowani śmigłowcem do szpitala w zaledwie kilka minut, co może być decydujące dla ratowania ich zdrowia i życia.



Lądowisko jest przystosowane do obsługi nie tylko helikopterów medycznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale także maszyn o długości do 20 metrów i dopuszczalnej masie startowej do 12 ton.



Ze względu na strategiczne położenie Drawska Pomorskiego w sąsiedztwie największego w Europie poligonu, lądowisko zostało zaprojektowane z myślą o możliwości lądowania również śmigłowców transportowych typu Black Hawk.



Otwarcie lądowiska znacząco podniesie standard opieki medycznej i jest ważnym elementem rozwoju całego regionu.