Miasto Szczecin przekazało świetlicę stoczniową

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W ramach umowy darowizny, budynek historycznej świetlicy trafił w ręce Centrum Solidarności "Stocznia".

Dzisiejsze podpisanie umowy to krok wieńczący wieloletnie starania miasta zmierzające do zachowania tej wyjątkowej i ważnej dla współczesnej historii Szczecina przestrzeni.



Zgodnie z przyjętymi założeniami, w przyszłości ma powstać tu miejsce upamiętniające podpisanie Porozumień Sierpniowych z 1980 roku.



Centrum Solidarności "Stocznia" zobowiązało się do utworzenia ogólnodostępnego obiektu kultury o charakterze kulturalnym i edukacyjnym w ciągu 5 najbliższych lat. Co ważne, wszelkie prace modernizacyjne i adaptacyjne mają być prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków.