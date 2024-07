Willa Quistorpa nie na sprzedaż

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dawna siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy Wojska Polskiego w Szczecinie nie trafi w tym roku na sprzedaż. Taką decyzje podjął marszałek województwa Olgierd Geblewicz w związku z pytaniami o przyszłość pałacyku.

Willa to rodzinny dom twórcy szczecińskiego Westendu, przedsiębiorcy i filantropa Johannesa Quistorpa. Pałacyk powstał w XIX wieku, zbudowano go w stylu neorenesansowym.



Quistorpowie stworzyli w Szczecinie m.in. dzielnice Pogodno i Łękno oraz przekazali tereny pod obecny Park Kasprowicza.



W charakterystycznym pałacyku przy Wojska Polskiego od lat 50. XX wieku działało Pogotowie Ratunkowe. Po przeniesieniu do dwóch nowo wybudowanych siedzib przy ul. Duńskiej i Twardowskiego, Willa Quistorpów wróciła do zasobów Samorządu Województwa.