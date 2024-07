Debatują nad terminalem w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu trwa nadzwyczajna sesja Rady Miasta. To pierwsze spotkanie radnych z przedstawicielami Zarządu Morskich Portów odnośnie do planowanej na terenie Świnoujścia inwestycji.

Na nadzwyczajnej sesji poza radnymi i przedstawicielami portu pojawili się mieszkańcy Świnoujścia, którzy otwarcie mówią, że w procesie planowania inwestycji zabrakło dialogu z miastem.



- Przyszliśmy protestować przeciw budowie terminala kontenerowego. Zabrano nam dostęp do plaży, do zabytków. - W 2017 roku była przez naszą Radę Osiedla stworzona uchwała, że jesteśmy przeciwni - mówiły uczestniczki spotkania.



- Decyzje o budowie tego terminalu zapadły w rządzie - zaznaczyła reporterka Radia Szczecin.



- Tylko w rządzie, oczywiście. Przecież zajęcie tej plaży to jest specustawa. I to wszystko bez konsultacji z nami kompletnie - mówiła inna mieszkanka



Podobne odczucia mają radni, którzy sprawę terminalu śledzą od lat.



- Była jak gdyby granica, mur pomiędzy stronami sprawy, szczególnie ze strony Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Wyraźna taka niechęć - odczuwana przeze mnie w każdym razie - a miasto czuło się trochę pokrzywdzone - wyjaśniał najstarszy radny Stanisław Bartkowiak.



W czasie wtorkowego spotkania po raz pierwszy mają paść informacje na temat szczegółów inwestycji i jej oddziaływania na otoczenie.