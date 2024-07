To prawdziwy hit wśród nadmorskich pamiątek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W ubiegłym roku na topie były gęsi, w tym hitem są przypominające kształtem parówki pluszowe koty i kapibary. To poza tradycyjnymi pamiątkami znad morza kupują turyści.

Maskotki od kilku lat stały się równie atrakcyjnymi pamiątkami znad morza, co tradycyjne z nadmorskim motywem. Te tradycyjne oczywiście wciąż wiodą prym wśród turystów, ale sprzedawcy nadmorskich straganów zdradzają, jakie pluszaki w tym roku są modne.



Te koty najczęściej ludzie kupują. Są podłużne, w różnych kolorach. Trochę taka poduszka do spania dla dzieci idealne, albo do zabawy. Jest popyt na to. W zeszłym roku był popyt na gęsi. Dzieci lubią, bawią się tym. Tych gęsi już nie ma. Jedynie takie malutkie czasem wiszą. Są tradycjonaliści, którzy kupują np. kubeczek znad morza czy brelok. Kubeczki z napisem Świnoujście, gipsowe statki, pocztówki. My nadal kupujemy magnesy. Stare pokolenie jeszcze. Zazwyczaj modne są magnesy. Jest dużo takich popularnych pluszaków. Koty albo kapibary - mówią turyści.



W Świnoujściu modnych w ubiegłym sezonie pluszowych gęsi znaleźć się już nie da, podobnie, jak stoisk z modnymi 2 lata temu warkoczykami.