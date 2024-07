Służby przygotowują się na finał The Tall Ships' Races [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wywrócone łodzie, pożary barek i grupowe zasłabnięcia. Szczecińskie służby są gotowe na wszystkie z tych scenariuszy przed zbliżającym się finałem The Tall Ships' Races.

WOPR zwiększa patrole i ćwiczy wraz z policją oraz pogotowiem ratunkowym, wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo w trakcie masowej imprezy.



O przygotowaniach Jakubowi Tomali opowiadał ratownik WOPR Michał Dobiecki: - Od 31 lipca do 6 sierpnia będziemy mieli podwójną obstawę poza naszą bazą, gdzie stacjonujemy. Również będziemy na wyspie Bielawie, jak przy każdej imprezie masowej.



"Wszystkie sytuacje są możliwe, miejmy nadzieję, że do nich nie dojdzie, ale służby mają wszystkie scenariusze opanowane" - mówiła rzeczniczka Żeglugi Szczecińskiej Celina Wołosz: - WOPR, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Komenda Miejska Policji oraz wszelkie służby wodne symulowały pożar jednostki i ewakuację pasażerów.



Początek finału regat The Tall Ships' Races w Szczecinie 2 sierpnia.