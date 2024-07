Kładka nad ul. Struga coraz bliżej

Graf. Facebook/ Szczecin Floating Garden

Budowa kładki nad ul. Struga wchodzi w decydującą fazę. Inwestycja ma już projekt i wszelkie pozwolenia, wykonawca przejął plac budowy, część terenu pomiędzy jezdniami jest już wygrodzona.

Prace ruszą w najbliższych dniach - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński.



- Będzie to konstrukcja o długości ponad 35 metrów, szerokość użytkowa obiektu to ponad 4 m. No i oczywiście będzie ona przeznaczona dla ruchu pieszego i rowerowego. Będą odpowiednie najazdy, aby można było na tę kładkę wjechać i się przemieszczać. Co ciekawe, będzie miała ona takie akcenty kolorystyczne w postaci barw miasta Floating Garden - opowiadał Zieliński.



Kładka będzie wybudowana na wysokości ul. Iwaszkiewicza. Inwestycja będzie kosztować ponad 7 mln 600 tys. zł, z czego 6,5 mln to unijne dofinansowanie. Prace mają zakończyć się w połowie przyszłego roku.