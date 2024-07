Tabletki "Dzień po" już w 66 aptekach

Już 66 aptek w województwie zachodniopomorskim umożliwia zakup tabletki "Dzień po".

To placówki, które dołączyły do pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego antykoncepcji awaryjnej. W samym Szczecinie takich aptek jest 16.Jak wygląda zakup antykoncepcji awaryjnej - tłumaczy Małgorzata Koszur, rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ.- Przed wydaniem recepty, farmaceuta przeprowadza z pacjentką wywiad, rozmowa odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu w warunkach, które zapewniają poufność. Za usługę farmaceuty, czyli za wystawienie recepty farmaceutycznej płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast tabletka jest w stu procentach odpłatna. Pacjentka może skorzystać z programu pilotażowego nie częściej niż co 30 dni - podkreśla Koszur.Chętne apteki cały czas mogą dołączać do programu pilotażowego. Listę aptek i akutalizowaną na bieżąco mapę znajdziecie TU