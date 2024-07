Nowatorska uprawa w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tunele foliowe na powierzchni 13 hektarów, blisko 24 tysiące drzewek różnych odmian i 800 owoców na godzinę. Czereśniowy sezon rozpoczęło jedno z gospodarstw rodzinnych w Chlebówku.

Nowatorski w skali kraju system uprawy pod folią zabezpiecza uprawę przed kaprysami pogody. Jednak i tu zmiany klimatu komplikują coraz bardziej zarówno samą hodowlę, jak i zbiory czereśni.



Prowadzący plantację Cezary Napierajczyk przyznaje, że efekty wiosennych przymrozków są widoczne.



- Owoców jest mniej na drzewie, ale są dorodniejsze, więc mieliśmy początek sezonu bardzo pracowity z powodu przymrozków. Matka natura nie oszczędziła nas. Oczywiście są dachy, są ściany, są drzwi, ale dogrzewając to zmniejszyliśmy ryzyko. Byliśmy w pełni kwitnienia, a wiemy, jaki kwiat jest wrażliwy, jeśli chodzi o ujemne temperatury - mówi Cezary Napierajczyk.



Agnieszka Napierajczyk, współwłaścicielka plantacji nie ukrywa natomiast, że rozpoczęty sezon poprzedziło wiele nieprzespanych nocy.



- Cały czas mieliśmy jeden cel, żeby dotrwać. Czy to jest jedna noc, czy to jest pięć nocy, człowiek jest naprawdę czujny 24 godziny na dobę, żeby to osłonić, ochronić - tłumaczy Agnieszka Napierajczyk.



Przy zbiorach w Chlebówku pracuje 30 osób. To obywatele Ukrainy, ale także Mołdawii i Gruzji. Owoce trafiają do odbiorców w Kołobrzegu i Świnoujściu oraz na sklepowe półki Skandynawii i Niemiec.