Festiwal w Szczecinie. Dodatkowe tramwaje i autobusy na trasach

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wieczorem rozpocznie się festiwal Męskie Granie w Szczecinie - miasto uruchomi dodatkową komunikację miejską.

Kursy tramwaju linii nr 2 zostaną wydłużone do godziny 1:30. Tramwaje będą jeździć co 10 minut na skróconej trasie Turkusowa-Plac Rodła.



Przed północą zostanie też uruchomiona dodatkowa linia autobusowa nr 800 z Hangarowej. Pojedzie przez Osiedle Słoneczne i Bramę Portową do Placu Kościuszki. Odjazdy zaplanowano co 5 minut.



Dodatkowo dwa autobusy tej linii będą jechały z Hangarowej do Polic.