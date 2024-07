Leśnicy protestują, spotkali się z wojewodą. Wiceminister odpowiada [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Leśnicy protestują w piątek w całej Polsce. Blisko 200 pracowników Lasów Państwowych z Zachodniopomorskiego pojawiło się przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.

- Przyszliśmy wyrazić swój sprzeciw i brak akceptacji i zgody na to, co się dzieje w mediach, co się mówi o naszej pracy. Straszny hejt. Bardzo to boli ludzi, którzy naprawdę dobrze pracują, a ostatnio wrzuca się nas do jednego wora razem z poprzednimi, politycznymi władzami lasów państwowych związanych z Suwerenną Polską - mówi przewodniczący Związku Zawodowego Leśników Kazimierz Mendak.



Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski przyjął leśników. - Osobiście przekażę postulaty do Rady Ministrów, ale osobiście też porozmawiam z panem Mikołajem Dorożałą na ten temat i będę go oczywiście namawiał. On to już czyni, ale będę namawiał go do tego, żeby również z Zachodniopomorskiego brał pod uwagę zdanie osób, które tu pracują w lesie - powiedział Rudawski.



Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała komentując protesty w całej Polsce powiedział, że "mamy do czynienia z kastą byłych baronów Lasów Państwowych, którzy wmawiają leśnikom, że trzeba zatrzymać proces zmian".



- Ci, którzy próbowali sprywatyzować Lasy Państwowe, pod szyldem partii politycznej, to była poprzednia ekipa, bo to, co tam się działo - skala wyprowadzania pieniędzy, setek już milionów złotych, bo mówimy o ogromnych kwotach - to była próba prywatyzacji Lasów Państwowych przez byłych baronów Lasów Państwowych związanych między innymi z Suwerenną Polską. I grupa kilkudziesięciu ludzi nie ma prawa do wszczynania jakiś wolt, rewolucji teraz, bo w imię czego? W imię własnych interesów? Oni powinni i część z nich, mam nadzieję, będzie w więzieniu - powiedział Mikołaj Dorożała i dodał, że w wyniku audytu w Lasach Państwowych do prokuratury trafiło już około 30 wniosków.



Wiceminister dodał, że przedstawiciele resortu rozmawiali z Najwyższą Izbą Kontroli i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. "Będziemy współpracować, w najbliższym czasie podpiszemy taką deklarację o współpracy z CBA" - przekazał.