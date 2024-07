Historia Dąbia na muralu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Dąbiu powstaje właśnie nowy mural. Zlokalizowany będzie na bocznej ścianie Centrum Handlowego Domus i związany będzie z historią Dąbia.

- Już zobaczyć można latającą wyspę na falach dąbskiego jeziora, a nawiązań do okolicy będzie znacznie więcej - zapewnia twórca muralu Maciej "Kreda" Jurkiewicz. - Będzie kilka obiektów istniejących i już nieistniejących związanych z Dąbiem. Kościół, który się tu znajduje i nieistniejący już ratusz miejski. W weekend zacząłbym już malować sprayami zabytki, wodę i mnóstwo innych elementów, o których nie będę wspominał. Niech to będzie niespodzianką dla ludzi, którzy będą chcieli to obejrzeć.



Czas realizacji zależy od pogody, ale przy "dobrych wiatrach" mural będzie gotowy po weekendzie.