Jest plan na poprawę warunków higienicznych w szkołach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mydło, papier toaletowy oraz ciepła woda w kranie muszą być zapewnione obowiązkowo w każdej szkolnej toalecie w Polsce - i to już od 1 września.

Takie rozporządzenie wydało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Chodzi o zapewnienie uczniom standardowych środków higienicznych. Zmiany w przepisach, to skutek skarg, jakie wpływały od rodziców do organów nadzorujących szkoły - mówi Katarzyna Parszewska z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.



- Wynikały z takich rozwiązań, które proponowali dyrektorzy, jak na przykład: wydzielanie papieru toaletowego. Wynikało to z bieżących doświadczeń, bo czasem faktycznie dzieci bawiły się i niszczyły go po prostu. To miało na celu wychowywanie dzieci, w pewnym zakresie - dodaje Parszewska.



Na brak podstawowych środków higieny osobistej w szkolnych toaletach narzekają sami uczniowie: - Na pewno często nie ma papieru toaletowego i mydła. Uczniowie przez to nie zachowują higieny, nie myją rąk i są później chorzy. - U nas mydło jest, ale nie ma papieru do wycierania rąk. - W damskiej toalecie dozownik do mydła był zepsuty, nie było mydła przez miesiąc, musieliśmy myć ręce samą wodą. To było straszne...



Kolejne zmiany ministerialne w tym zakresie objąć mają - pilotażowo - wyposażenie szkół w środki higieny dla dziewcząt.