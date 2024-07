99. urodziny Jeziora Szmaragdowego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Był tort, życzenia, animacje dla dzieci i edukacja przyrodnicza. Jezioro Szmaragdowe skończyło 99 lat.

Powstało w miejscu dawnej kopalni kredy, a charakterystyczny kolor zawdzięcza węglanowi wapnia zawartemu w wodzie. To szczecińskie jezioro - nie tylko od święta - przyciąga rodziny z całego regionu.- Kręciłyśmy kołem i trzeba było odpowiadać na pytania. - Jesteśmy tutaj często, a jak są jakieś imprezy, to jesteśmy jeszcze częściej. - Lubimy zamoczyć nogi, patrzeć na drzewa, ale nie można w nim pływać. - Podoba mi się las! - mówili uczestnicy.- Okazało się, że Jezioro Szmaragdowe powstało nie tak, jak się wcześniej mówiło... Powstało kilkanaście-kilkadziesiąt lat wcześniej. Ale trzeba było przyjąć jakąś datę, więc przyjęliśmy datę zakończenia funkcjonowania kopalni kredy - opowiadała Karolina Ignaszak, dyr. Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.Świętowanie nad Szmaragdowym potrwa do godz. 16.