Jak uniknąć bolesnego "ucha pływaka"?

"Ucho pływaka" to stan zapalny, który może zaatakować błonę bębenkową, kanał słuchowy albo małżowinę uszną. Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)

Osłabienie słuchu, uczucie zatkania czy kłujący ból w uchu pojawiające się po kąpielach w basenie, morzu, jeziorze - mogą oznaczać zapalenie ucha zewnętrznego. To przypadłość zwana potocznie "uchem pływaka".

Jak jej uniknąć - radzi szczeciński lekarz medycyny rodzinnej, Jacek Bujko.



- Po każdej kąpieli dokładnie osuszaj uszy ręcznikiem lub suszarką do włosów. Jeśli masz skłonność do nawracających infekcji: używaj zatyczek do uszu. Co bardzo ważne: nie czyść uszu patyczkami higienicznymi. Patyczki higieniczne uszkadzają skórę w kanale słuchowym i zwiększają ryzyko infekcji - dodała.



Kiedy dolegliwości nie ustępują, należy udać się po pomoc do lekarza specjalisty.



- Zazwyczaj polega na oczyszczeniu ucha - jeśli jest taka konieczność - podaniu kropli do uszu, zależnie od przyczyn infekcji, stosowanie leków przeciwbólowych, unikanie kontaktu z wodą... - wylicza.



"Ucho pływaka" to stan zapalny, który może zaatakować błonę bębenkową, kanał słuchowy albo małżowinę uszną.



Nazwa wzięła się stąd, że najczęściej dotyka nurków i zawodowych pływaków.