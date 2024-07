Długi remont na Arkońskiej zakończony [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Budynek „C” na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie odzyskał dawny blask.

Został wyremontowany i wyposażony w nowy sprzęt - za 58 milionów złotych. U góry poradnie - urologiczna, onkologiczna i hematologiczna, na dole pracownie zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej. Na co liczą pacjenci po remoncie wartym miliony złotych?



- Liczę, że będą lepsze badania, szybsze. - I mniejsze kolejki do rejestracji - mówią pacjenci.



- Mamy w tym budynku dwa rezonanse magnetyczne, jeden nowy, jeden był. Jest nowy angiograf, który jest bardzo potrzebny. Czekamy na to, żeby dojechał tomograf - mówi dr Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala.



- Wiemy doskonale, jak długie kolejki są do takich chociażby miejsca jak Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Dzięki tej inwestycji mogę się pochwalić, że dokupiliśmy drugi rezonans, a dzięki temu liczę, że te kolejki, które są tak długie, i na które tak narzekają nasi mieszkańcy, będą zdecydowanie krótsze - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.



Z budynku rocznie ma korzystać około 70 tysięcy pacjentów. Inwestycja była możliwa dzięki funduszom unijnym.