Orły polskiego Państwa Podziemnego na wystawie w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Kolekcję można będzie oglądać w holu głównym kołobrzeskiego muzeum przy ul. Emilii Gierczak do 23 sierpnia. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Orły Polskiego Państwa Podziemnego - pod takim hasłem otwarto w Kołobrzegu nową wystawę poświęconą symbolowi noszonemu przez polskich żołnierzy.

Nową wystawę Muzeum Oręża Polskiego przygotowało z okazji 80. rocznicy „Akcji Burza” oraz wybuchu Powstania Warszawskiego. Składa się na nią 120 orłów, które przez lata pojawiały się na mundurach polskiej armii.



Wszystkie pochodzą z prywatnej kolekcji Tomasza Glińskiego liczącej łącznie blisko 4 tysiące egzemplarzy. Jak mówi autor wystawy, część kolekcji udało się przypisać do konkretnych oddziałów.



- Są to orły polskiego Państwa Podziemnego, które w 90 procentach są zidentyfikowane. Były to czasy konspiracji. Te orły nie mogły być robione jawnie. Symbol Polski, niestety, był zakazany. W tym okresie część prób była robiona seryjnie, część była robiona indywidualnie przez żołnierza... - tłumaczył.



Kolekcję można będzie oglądać w holu głównym kołobrzeskiego muzeum przy ul. Emilii Gierczak do 23 sierpnia.