Wielka podróż małych emu do Poznania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczecińskie ptaki emu trafią do Zoo w Poznaniu. Jeden samiec i dwie samiczki są w drodze do nowego domu.

Przedstawiciele zwierzętarni zachodniopomorskiego ośrodka badawczego ZUT, przekazali ptaki pracownikom zoo w ramach współpracy.



Dwumiesięczne emu trafią do dobrych ludzi - uspokaja szczeciński opiekun ptaków z ZUT Leszek Borowicz: - Ale myślę, że idą w dobre ręce. Tam są opiekunowie, dobrze się nimi zaopiekują i wszystko będzie dobrze. Trafią do takiego miejsca, że spokojnie mogę spać.



Po miesięcznej kwarantannie, ptaki dołączą do dorosłych osobników - informuje koordynator działu ptaki w poznańskim Zoo - Karolina Ratajczak: - Najpierw będą widziały się przez siatkę, a później już mamy nadzieję, że gładko pójdzie połączenie ich na dużym wybiegu i wówczas zwiedzający będą mogli je oglądać...



Transport trzech emu odbywa się w specjalnych skrzyniach wyścielonych słomą.