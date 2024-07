Rekrutacja do szkół średnich zakończona. Gdzie było najwięcej chętnych?

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakończyła się wstępna rekrutacja do szkół średnich w Szczecinie. Na nieco ponad 3,5 tysiąca kandydatów przyjęto prawie trzy tysiące sto osób. Ponad 50 procent zakwalifikowało się do liceów ogólnokształcących.

Do techników przyjęto z kolei niecałe 40 procent kandydatów, a do szkół branżowych - prawie 10 procent.



Największym zainteresowaniem cieszyła się w tym roku klasa medyczna w V Liceum Ogólnokształcącym - liczba osób na jedno miejsce wyniosła nieco ponad trzy.



Młodzi ludzie chcą się też kształcić w zawodzie technika organizacji turystyki - w Technikum Organizacji i Zarządzania na tym profilu naliczono prawie trzy osoby na jedno miejsce.



Podobnie było w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim na profilu technik hotelarstwa.



Kandydaci mają czas do jutra do 15:00, żeby potwierdzić chęć podjęcia nauki w wybranej szkole.